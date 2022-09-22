Собянин рассказал о новом проекте Москвы и Роспотребнадзора по защите прав потребителей

Подпись к фото: У московских потребителей появился новый удобный сервис.

У москвичей появился новый удобный цифровой сервис - портал потребителя города Москвы. Он поможет горожанам еще эффективнее отстаивать свои права. По словам мэра столицы Сергея Собянина, новый сервис простым и доступным языком рассказывает потребителям об их правах. Через портал можно подать претензию или написать жалобу. И главное, в отличие от сомнительных юридических компаний, городской сервис является абсолютно бесплатным.

«Совместно с городским управлением Роспотребнадзора мы открыли новый сервис - портал потребителя города Москвы. С его помощью горожане могут узнать о своих правах как покупателя или заказчика услуг, составить претензию в магазин или иск в суд, а также получить множество полезных бытовых советов. Информация на портале изложена простым и понятным языком, что избавляет читателя от необходимости продираться через дебри юридического новояза, которым грешат многие аналогичные сайты. И, пожалуй, самое главное отличие городского портала - он не предлагает и тем более не навязывает платные юридические услуги (они тоже могут быть необходимы, но далеко не всегда)», - рассказал Сергей Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы.

Главная задача портала — предоставить потребителям максимум информации, необходимой для защиты прав. На сайте можно найти готовые руководства к действию и шаблоны необходимых документов. С их помощью горожане смогут эффективно отстоять свои права, потратив на это минимум времени и сил. Кроме того, эксперты разместили на портале множество полезных статей, видеороликов и обучающих онлайн-курсов.

Специалисты приводят примеры самых распространенных конфликтов между продавцами и потребителями, рассказывают, как правильно решать споры с магазинами и сервисными компаниями.

«Здесь же собрана информация по конкретным вопросам. Например, что нужно знать о правилах обмена и возврата детских игрушек, каковы особенности покупки ювелирных изделий, как без риска приобрести билеты онлайн, заказать пластиковые окна и пользоваться электронными платежными системами. Подробно объясняется, в каких случаях нужно обращаться в Роспотребнадзор, а в каких - в суд, и как это правильно сделать», - отметил Сергей Собянин.

Важным инструментом портала является «Электронный помощник»: это цифровой конструктор типовых претензий и судебных исков, касающихся защиты прав потребителей. Он включает более 70 шаблонов претензий продавцу и 40 исковых заявлений. Используя их, потребителю нет необходимости искать юридическую информацию: в шаблонах уже заложены все необходимые правовые нормы, которые продавец или поставщик услуг нарушил в каждом конкретном случае.

Новый портал является частью единой московской экосистемы цифровых сервисов. Чтобы зарегистрироваться на нем, москвичам достаточно иметь учетную запись на портале mos.ru.