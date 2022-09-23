Столичный производитель ореховой пасты выпустил более 600 тонн продукции

Столичные производители не только увеличивают выпуск своей продукции, но и создают новинки. Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичные производители не только увеличивают выпуск своей продукции, но и создают новинки. Как сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, за семь месяцев этого года городские компании по переработке фруктов и овощей стали производить товаров больше почти на 31 процент. При этом наращивает свои объёмы и компания Nattys по выпуску ореховой пасты. Ее лакомства явно пришлось по вкусу сладкоежкам. Теперь у предприятия появились новые деликатесы - ореховое драже и батончики с арахисовой пастой в бельгийском молочном шоколаде.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«В городе уже шесть лет выпускают натуральную арахисовую пасту без искусственных добавок и сахара, - отметил глава ведомства. - За все время работы было произведено более 600 тонн, или свыше двух миллионов баночек, ореховой пасты», - рассказал Овчинский тысячи квадратных метров~. Ореховые сладости уже продаются в крупных сетевых супермаркетах по всей стране, на маркетплейсах и АЗС.

«За шесть лет мы увеличили производство со 180 до 2,5 тысячи квадратных метров. Новые мощности позволят нам выпускать до 300 тонн ореховых продуктов в месяц. В июле мы наладили новое оборудование и с августа начали первые поставки новых продуктов в федеральный ретейл», – рассказала генеральный директор компании Юлиана Николаева.