Ефимов: На севере Москвы появятся шесть школ и семь детсадов по программе КРТ

Москва продолжает комплексное развитие заброшек и бывших промзон. Фото: Иван МАКЕЕВ

Москва продолжает комплексное развитие заброшек и бывших промзон. Инвесторы, занятые проектами комплексного развития территорий (КРТ), обязуются создать необходимую инфраструктуру. Сюда входят и учреждения образования. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, по КРТ на севере города на пяти участках появятся сразу 13 таких зданий - шесть школ и семь детсадов. Их общая площадь - не менее 60 тысяч квадратных метров. Кроме того, рядом возведут современные производства и общественно-деловые сооружения.

«Инвесторы вложат в реорганизацию этих территорий 304 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - В результате там появится около 18,5 тысячи новых рабочих мест».

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман поделился некоторым деталями проектов. Более 128 гектаров займут будущие школы и детсады. Например, на участке бывшей промзоны «Автомоторная» в Головинском районе появятся две средние общеобразовательные школы и три детсада. Сегодня реорганизация этой производственной в прошлом площадки стала самым масштабным проектом КРТ.

«На остальных участках в Западном Дегунине, Коптеве, Левобережном и Войковском районах появится по одной школе и одному детскому саду», – уточнил Гаман.

Напомним, благодаря КРТ Москва получит порядка 550 тысяч новых рабочих мест. Инвестиций планируется семь триллионов рублей. А городской бюджет пополнится на сумму около трех триллионов рублей. С июля 2020 года договора о КРТ были заключены по нескольким промзонам. Среди них - «Октябрьское поле», «Коровино», «Кунцево», «Алтуфьевское шоссе», «Братцево». В списке ещё и заброшенная стройка в Тропарево-Никулино плюс участок в Тимирязевском районе города. В августе этого года стал известен инвестор для КРТ бывшей промзоны «Тёплый Стан», в сентябре - «Автомоторная». Город отобрал операторов и для участков в «Южном порту», «Зюзино», «Грайвороново», «Варшавском шоссе» и территории на проспекте Маршала Жукова