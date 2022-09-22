В МЧС по Московской области напомнили правила использования обогревательных приборов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Во время использования обогревательных приборов важно в самом начале изучить инструкцию по эксплуатации и не нарушать требования, которые там написаны, напомнили в ГУ МЧС РФ по Московской области.

Как передает РИАМО, у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, свыше его использовать объект нельзя.Нужно вовремя ремонтировать обогреватель, заменять детали, если они стали неисправны. Использовать нужно только приборы, изготовленные промышленным способом.

Нельзя допускать перегрузки на электросеть. Устанавливать обогреватель следует на безопасном расстоянии от занавесок или мебели, лучше всего на пол. Важно помнить, что обогреватель не подходит для сушки вещей. Его также нельзя оставлять включенным на ночь, отметили специалисты.

Ранее заслуженный спасатель России, советник начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Томчук напомнил о правилах, которых необходимо придерживаться, чтобы попытка согреться не завершилась плачевно. По его словам, что касается электронагревательных приборов, они должны быть только промышленного производства, приобретать их нужно в магазинах, не использовать самодельные. Игорь Абрамович подчеркнул, что обогреватели ни в коем случае нельзя ставить плотную к кроватям или другой мебели, они должны стоять на удалении — в полуметре от имущества, чтобы не возникло возгорания, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Центральное отопление не всегда справляется с обогревом помещения, независимо от размеров жилплощади. Поэтому бытовые обогреватели для домов не теряют своей актуальности и в межсезонье, и суровой зимой. КП вместе с экспертом Валерием Удовенко расскажет об отличиях масляного радиатора от тепловой пушки, а главное какой обогреватель лучше выбрать для дома. Подробнее в материале сайта KP.RU