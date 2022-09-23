Ефимов: Столичные предприятия увеличивают поставки продуктов питания и напитков

За семь месяцев 2022 года объем отгруженных продуктов питания собственного производства в Москве составил более 313 миллиардов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мясо, рыба, молоко и разные продукты из них, хлеб нескольких сортов, булочки, торты, сладости - очень вкусно! А производят все это и многое другое столичные предприятия. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, более 200 работающих в столице компаний пищевой промышленности наращивают выпуск продукции.

«За семь месяцев 2022 года объем отгруженных продуктов питания собственного производства в Москве составил более 313 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Это на 6,3 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года».

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, с января по июль этого года городские предприятия отгрузили молочных товаров на сумму более 34 миллиардов рублей. Это больше на 17,4 процента, если сравнивать с теми же месяцами прошлого года.

«Кроме этого, отгрузка напитков выросла на 21,1 процента и превысила 43 миллиарда рублей», - добавил глава ведомства.

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Компании, выпускающие продукты питания, получают постоянную помощь от города. Для этого действуют разные механизмы, среди которых - офсетные контракты. Например, до конца 2029 года благодаря офсету Москва закупит для молочных кухонь у компании целое специальное меню для детей. Сюда входят соки и питание, в том числе молоко, фруктовые, овощные и мясные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочные и сухие смеси. Все на сумму более 30 миллиардов рублей!

Еще одна мера поддержки - налоговые льготы, положенные промышленным комплексам столицы. Такой статус уже получили 24 московских производителя пищевой продукции. Для них уменьшение налогов выглядит так: региональная ставка налога на прибыль снизилась до 13,5 процента, налог на имущество - в два раза, земельный налог – на 80 процентов, ставка арендной платы – в пять раз, до 0,3 процента от кадастровой стоимости участка. Этими льготами компании могут пользоваться без обязательного подтверждения благодаря антикризисному решению в 2022 году об автоматическом продлении специальных статусов.