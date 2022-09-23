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Происшествия23 сентября 2022 7:52

В логистическом центре «Почты России» в Новой Москве нашли муляж мины

Имитацию взрывного устройства обнаружили в одной из посылок
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В компании сообщили, что эвакуация не потребовалась

В компании сообщили, что эвакуация не потребовалась

Фото: Александр ГЛУЗ

В Новой Москве в деревне Шарапово в логистическом центре «Почты России» обнаружили муляж артиллерийского устройства, сообщили в пресс-службе.

«При досмотре через интроскоп в одном из отправлений сотрудники обнаружили предмет, похожий на мину», - сообщили представители компании.

В компании сообщили, что эвакуация не потребовалась.

Уточняется, что служба безопасности изолировала посылку и вызвала на места саперов. Логистический центр не прекращал работу в штатном режиме.

Ранее KP.RU сообщал, что три мины времен Великой Отечественной войны обнаружили в Наро-Фоминске и Коломне. На месте опасных находок была оцеплена территория. Боеприпасы изъяли и уничтожили силами Министерства обороны Российской Федерации.