В логистическом центре «Почты России» в Новой Москве нашли муляж мины

В компании сообщили, что эвакуация не потребовалась Фото: Александр ГЛУЗ

В Новой Москве в деревне Шарапово в логистическом центре «Почты России» обнаружили муляж артиллерийского устройства, сообщили в пресс-службе.

«При досмотре через интроскоп в одном из отправлений сотрудники обнаружили предмет, похожий на мину», - сообщили представители компании.

В компании сообщили, что эвакуация не потребовалась.

Уточняется, что служба безопасности изолировала посылку и вызвала на места саперов. Логистический центр не прекращал работу в штатном режиме.

Ранее KP.RU сообщал, что три мины времен Великой Отечественной войны обнаружили в Наро-Фоминске и Коломне. На месте опасных находок была оцеплена территория. Боеприпасы изъяли и уничтожили силами Министерства обороны Российской Федерации.