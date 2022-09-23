Восемь бесплатных автобусных экскурсий по Москве пройдут с 8 по 30 октября

Бесплатные автобусные экскурсии в Москве в октябре Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Москве с 8 по 30 октября 2022 года пройдут бесплатные автобусные экскурсии. Жители смогут узнать, где снимали фильмы «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» и где венчались родители Льва Толстого, сообщается на сайте столичной мэрии.

Продолжительность каждого автобусного тура с остановками составит около четырех часов. Всего для горожан подготовят восемь экскурсий. Записаться на любой из маршрутов можно на сайте Московского дома национальностей.

Первая экскурсия «Созвездие московских вокзалов» пройдет 8 сентября в 10:00. Туристы увидят девять столичных вокзалов (Ленинградский, Ярославский, Казанский, Курский, Павелецкий, Киевский, Белорусский, Савеловский и Рижский), а также узнают об истории их создания и архитектурных особенностях.

Тур «Ожерелье усадеб юго-запада Москвы» состоится 9 октября в 10:00. На этот раз экскурсантам расскажут об особняках Воронцово, Ясенево, Троицкое, Зюзино, Узкое. Например, в усадьбе Ясенево венчались родители известного писателя Льва Толстого.

О Москве начала XIX века можно будет узнать из тура «Деревянная Москва – русское зодчество», а познакомиться с готической архитектурой – на экскурсии «Готическая Москва – немецкий след».

Кроме того, 23 октября участникам автобусных туров покажут, на каких столичных улицах снимали классику советского кинематографа, например, фильмы «Я шагаю по Москве» и «Офицеры».

Завершит серию экскурсий тур «Ночная многонациональная Москва». Он начнется 20 октября в 16:00. В маршрут войдет Кремль, Бульварное и Садовое кольца и центральные проспекты города.

Ранее KP.RU сообщал, что осенние экскурсии подготовили для участников проекта «Активное долголетие» в Подмосковье. В программу входят Сергиева Лавра, Новый Иерусалим, Храм Вооруженных сил, Коломенский кремль, а также художественные предприятия, например Гжельский фарфоровый завод.