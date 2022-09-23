Главного нотариуса Подмосковья отправили под домашний арест Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд в Москве принял решение отправить под домашний арест президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова, проходящего по делу о подкупе. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно решению суда, ходатайство следствия было удовлетворено, в результате чего Смирнова отправили под домашний арест до 21 ноября 2022 года.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Станислав Смирнов оказался фигурантом уголовного дела о подкупе. По данным следствия, главный нотариус Московской области принял местную жительницу, которая обратилась к нему за помощью в устройстве ее сына на работу нотариусом в одном из городских округов Подмосковья.

Смирнов не отказал женщине и запросил за содействие в прохождении конкурса сумму в пять миллионов рублей. Россиянка передала президенту Московской областной нотариальной палаты нужную сумму у него в кабинете в Москве на Озерковской набережной.

Также во время обысков, которые прошли в доме у Смирнова, были обнаружены более 20 млн рублей наличными.