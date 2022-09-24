Владимир Ефимов: в Головинском районе и Новогирееве построят скалодромы

В бывшей промзоне «Авиамоторная» и в Новогирееве построят скалолазные центры. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство Москвы ведет работу над развитием неэффективно используемых территорий. Таковых на территории города немало, один из примеров можно увидеть в бывшей промышленной зоне «Авиамоторная» и в Новогирееве. Там, на малополезных пока территориях, появятся центры скалолазания.

О проекте развития неэффективно используемых территорий и о том, как будет реализовываться эта идея, рассказал представителям СМИ заммэра российской столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра отметил, что речь идет о реорганизации под скалодром участка бывшей промзоны «Автомоторная» площадью 77 гектаров в северной части Москвы и строительстве еще одного подобного спортивного комплекса на территории в 21 гектар, но уже на востоке столицы.

"Также на этих землях предполагается возведение высокотехнологичных производств и офисных зданий", – уточнил Владимир Ефимов.

Отмечается, что объем вложений для реорганизации участка бывшей промзоны «Автомоторная» и неэффективно используемого участка в Новогирееве будут составлять 200 млрд. рублей. Как итог, на этих территориях будет создано около 13 тысяч новых рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, главы Департамента городского имущества Максима Гамана, новые скалодромы, возможно, станут мотивацией для жителей для занятий скалолазанием. Новые скалолазные центры будут располагаться на площади около 10 тысяч “квадратов”. В результате, для жителей районов Головинский и Новогиреево будут доступны спортобъекты в шаговой доступности.

Напомним, цель проекта комплексного развития территорий состоит в возврате заброшенных или неэффективно используемых городских земель, что также позволит создать примерно 550 тысяч новых рабочих мест. Для реализации проекта в общей сложности потребуется 7 трлн рублей.