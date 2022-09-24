Ветклиника в Москве заплатит хозяйке погибшей собаки 207 тысяч рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Хозяйке умершего йоркширского терьера в Москве выплатят, согласно решению суда, 207 тыс. рублей. Выплачивать компенсацию обязали ветеринарную клинику, по ошибке врачей которой собака и погибла. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на Кузьминский районный суд.

Как сообщается в материалах дела, животное лечили от ротовой инфекции, однако состояние собаки никак не улучшалось. Только после того, как хозяйка терьера настояла на повторном обследовании, удалось выявить отёк лёгких. Несмотря на то, что пса поместили под аппарат искусственной вентиляции лёгких, момент был упущен и животное погибло.

Владелица собаки пошла в суд, и несмотря на просьбу ветклиники отклонить иск - судья встала на сторону женщины. По заявлению суда, клиника не давала всеобъемлющей информации о применяемых к животному препаратах, а также о том, какое воздействие они могут иметь на здоровье собаки. Также установлено, что врачи не провели обследование на противопоказания.

Привлечённый эксперт установил прямую взаимосвязь между выбранным лечением и гибелью животного. По итогу суд назначил штраф в размере 207 тыс. рублей, в которые вошёл возврат затраченных средств на лечение, штрафы, юриста и так далее. Моральный вред оценили в 5 тыс. рублей, а вот "рыночную стоимость" собаки оценили в 1 рубль, так как "взрослые собаки представляют духовную ценность только для своих хозяев, и не обладают покупательским спросом".

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