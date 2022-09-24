Прокуратура Москвы снова напомнила об ответственности за участие в незаконных акциях

Прокуратура Москвы предостерегает жителей столицы от призывов и участия в несогласованных массовых мероприятиях, которые являются незаконными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Москвы вновь напомнила об ответственности за призывы и участие в несогласованных акциях и митингах. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, в Интернете и в социальных сетях размещаются призывы присоединиться к массовой акции протеста центре Москвы. Представители прокуратуры напомнили, что эта акция не согласована с властями и является незаконной.

«Прокуратура Москвы предостерегает, что распространение подобных материалов в сети Интернет, социальных сетях, форумах и на иных интернет-платформах, вовлечение в противоправную деятельность пользователей сети Интернет, в том числе несовершеннолетних, а равно участие в незаконных акциях являются наказуемыми по действующему административному и уголовному законодательству, - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Представители ведомства подчеркнули, что призывы и участие в незаконных акциях могут квалифицироваться как административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а также статьей 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях»).

Кроме того, призывы и участие в несогласованных мероприятиях могут оказаться неправомерными действиями, попадающими под статью 151 Уголовного кодекса РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий»), статью 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий»), статью 212 УК РФ («Массовые беспорядки»), за которые предусматривается наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет.

«Обращаем внимание родителей на то, что противоправные действия несовершеннолетних лиц, не достигших возраста привлечения к административной и уголовной ответственности, могут являться основанием для привлечения к административной ответственности родителей и иных законных представителей по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)», - уточнили представители прокуратуры.

Ранее, 21 сентября, в Москве и в некоторых других городах России состоялись несогласованные акции. В соцсетях распространяются призывы выйти на новые акции 24 сентября.