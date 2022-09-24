Работодателям Москвы направили разъяснения по мобилизации сотрудников Фото: Валерий Матыцин Фото: ТАСС

Работодателям Москвы направили разъяснения о регулировании трудовых отношений во время объявленной частичной мобилизации. Документ опубликовали в телеграм-канале KP.RU.

Согласно федеральному закону, с мобилизованными работниками запрещено расторгать трудовые договоры и контракты. На срок, пока человек отсутствует, действие ТД и контрактов приостанавливается, а после возвращения он сможет вернуться к своей работе.

Соответствующие правки внесены в федеральный закон, они распространяются на всех мобилизованных с 21 сентября 2022 года. По нему организации обязаны оповещать работников о повестках.

«Вручение повесток призывникам производится под расписку по месту работы (учебы) призывника руководителями, другими должностными лицами (работниками) организаций», — говорится в сообщениях.

Повестки нужно вручать «неукоснительно и незамедлительно» под подпись. Работодателям напомнили, что уклонение от военной службы уголовно наказуемо, проблемы с законом будут не только у самих уклонистов, но также у организаторов и подстрекателей, а также сообщников этого преступления.