За последние сутки в Московском регионе выпало до 85% месячной нормы осадков

Наиболее интенсивные ливни прошли на востоке столицы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве и области за минувшие сутки выпало больше половины месячной нормы осадков, а в отдельных районах - до 85% от нормы, сообщается в телеграм-канале "Городского хозяйства Москвы". Наибольшее количество осадков за прошедшие дожди зафиксировано в ВАО (55 мм), ТиНАО (50 мм), ЗАО (48 мм).

В сообщении отмечается, что сегодня и в ночь на 26 сентября в городе возможны небольшие кратковременные дожди.

Станция на ВДНХ зафиксировала выпадение 27 мм осадков, если считать с начала дождя 24 сентября 2022 года. Это составляет чуть более 40% от нормы.

В Подмосковье наиболее сильные дожди лили в Шаховской (42 мм осадков), Серпухове (39 мм), Волоколамске (34 мм).

Как сообщал KP.RU ранее, синоптик Евгений Тишковец назвал 24 сентября 2022 года самым дождливым днем для этой даты, обновившим рекорд 69-летней давности. Тогда станция на ВДНХ зафиксировала выпадение 22 мм осадков за сутки.