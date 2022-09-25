Эскалатор на станции «Римская» закроют на ремонт с 30 сентября

Пассажирам стоит учитывать увеличение времени прохода на станцию из-за закрытых эскалаторов Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 30 сентября будет закрыт на ремонт эскалатор на станции «Римская», расположенный в переходе между Люблинско-Дмитровской линией столичной подземки и Калининской, сообщается на сайте Московского метрополитена. Вновь запустят подъемник по окончании работ 5 октября, через неделю.

Также с 30 сентября по 11 ноября временно выведут из эксплуатации эскалатор, расположенный в переходе со станции «Тверская» Замоскворецкой линии на Таганско-Краснопресненскую. Это связано с его ремонтом.

С 30 сентября по 10 октября для пассажиров будет недоступен эскалатор станции «Кожуховская», ведущий к выходам № 1 и № 2.

С завтрашнего дня, 26 сентября не будут работать эскалаторы у выходов №1 станций «Владыкино» и «Речной вокзал». Первый запустят вновь через два дня, 28 сентября, второй - только через месяц, 28 октября.

С 3 по 5 октября из-за ремонта закроют эскалатор на станции «Ореховая».