У зданий московских военных комиссариатов продолжают собираться очереди

Перед отправкой на спецоперацию военнослужащие будут проходить дополнительную подготовку с учетом опыта боевых действий в СВО. Фото: Александр ГЛУЗ

В воскресенье к столичным военным комиссариатам продолжают прибывать горожане, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации. Это москвичи, отслужившие в армии и имеющие боевой опыт. Очереди у входов в здания комиссариатов собираются уже который день подряд. Толпы скапливаются даже в выходные и в дождь. Кроме москвичей, получивших повестки, в очередях стоят и те, кто решил принять участие в спецоперации добровольцем. Проводить мобилизованных приходят их родные и друзья.

«Повестка пришла, я переживаю как родитель, но я горда тем, что сын идет защищать нашу родину», - говорит мама молодого человека, призванного на службу в рамках частичной мобилизации в военкомате Измайловского района.

«Не боюсь, иду сам. Не страшно, нормально все», - добавляет сам призывник в беседе с корреспондентами Агентства городских новостей «Москва».

Друзья и родственники мобилизованных делятся своими эмоциями. Многие не скрывают, что переживают за своих близких. Но при этом отмечают, что защищать свою страну – это долг каждого россиянина.

«Какие у мам могут быть эмоции? Сами понимаете, тяжело. Но должен он. Как говорят, все будет хорошо. Защищает родину он, Россию. Он служил в танковых частях, пошел сейчас добровольно. Будет служить и защищать нашу родину», - рассказала мать призывника у военного комиссариата Головинского района.

Ранее стало известно, что для удобства горожан в столице открываются временные дополнительные мобилизационные пункты. Их организуют в зданиях столичных музеев - Музея Москвы, Государственного Дарвиновского музея, Музея Героев России и Советского Союза, а также в Театре Виктюка. Временные пункты позволят обеспечить комфортные условия для мобилизованных граждан, а также помогут оградить от беспокойства москвичей, проживающих в непосредственной близости от действующих военкоматов. Места для временных резервных пунктов мобилизации выбирались с учетом наличия помещений, необходимых для комфортного пребывания в них посетителей, транспортной доступности, а также близости к уже работающим военкоматам.

Для удобства от зданий военкоматов, к которым приписаны мобилизованные, будет организован транспорт. Он будет перевозить получивших повестки горожан к временным пунктам мобилизации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов.