Иностранные наблюдатели отмечают открытость референдумов о вхождении новых областей в РФ

Голосование проходит с 23 по 27 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве продолжается референдум по вопросу вхождения Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Для проживающих за пределами этих регионов в столице организованы участки для голосования. Присутствующие на них иностранные наблюдатели отмечают, что референдум проходит максимально прозрачно. Процедура голосования в Москве организована на высоком уровне.

«Меня приятно поразила организация голосования, которое проходит в такие коротенькие, сжатые сроки. Я считаю, что проходящее голосование полностью удовлетворяет самым высоким требованиям демократического процесса голосования, - отметил наблюдатель из Италии Иво Старц. - Если бы референдум проходил в более сжатые сроки, наверняка не все желающие смогли бы принять в нем участие смогли бы это сделать. Поэтому такой выбор - референдум в течении нескольких дней - логически объясним».

По словам наблюдателя из Словении Марьяны Шемрл, люди приходят на участки и голосуют совершенно добровольно.

«Процесс голосования, каким я видела его вчера и сегодня, проходит абсолютно свободно, прекрасная организация. Я очень рада тому обстоятельству, что смогла приехать сейчас в Москву и участвовать здесь в качестве международного наблюдателя. Люди приходят для того, чтобы изъявить свою свободную волю, абсолютно непринужденно», - отметила наблюдатель из Любляны Марьяна Шемрл.

Еще одна представительница Словении Катя Кержан подчеркнула, что среди наблюдателей есть представители молодежи, в том числе студенты.

«Могу лично свидетельствовать, что люди добровольно, самостоятельно делают свой выбор, что у них есть такая возможность», - рассказала Катя Кержан.

Напомним, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожье и в Херсонской области 23 сентября начался референдум о вступлении этих территорий в состав Российской Федерации. Голосование будет продолжаться до 27 сентября. Для проживающих за пределами этих регионов организованы участки для голосования в Российской Федерации, в том числе и в Москве.

Как свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ в четырех регионах Украины, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей готовы принять участие в референдуме и выступают за вхождение своих регионов в состав России. За включение республик в состав РФ высказались по 97% жителей ДНР и ЛНР. В Запорожье за присоединение к России выступили 87% респондентов, в Херсонской области - 89%.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал желание жителей освобожденных территорий провести голосование по вопросу выхода регионов из состава Украины и их вхождения в состав России. Российский лидер заявил, что наша страна поддержит решение, принятое в ходе референдумов.