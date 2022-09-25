Синоптик Тишковец спрогнозировал потепление в Москве до плюс 18 градусов к следующим выходным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Центральной России в первую половину следующей недели будет прохладной и дождливой, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Однако синоптик отметил, что уже к выходным в российской столице к выходным потеплеет до плюс 18 градусов.

- В начале недели ночью температура воздуха будет понижаться до отметок +3 ... +8, днем - не выше+7...+12. Не обойдется без дождей, наибольшее количество которых прогнозируется в среду, когда выпадет 7-9 мм осадков, - сообщил Тишковец. Его слова цитирует РИАМО.

Что касается второй половины недели, что там будет меньше дождей второй половине недели, то дождей станет меньше. Придет теплый воздух и и столбик термометра в пятницу будет показывать значения+11 ... +16 градусов. А в выходные максимальные значения будут в пределах +18 градусов.

Накануне метеорологи Гидрометцентра России и Московского метеобюро поделились с KP.RU неожиданным прогнозом погоды на осень. Октябрь 2022 в Москве начнётся с потепления до +20 градусов!