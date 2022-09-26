Владимир Ефимов: Объемы выкупа земли под жилыми домами выросли на четверть

Интерес граждан к выкупу земли под жилыми домами растет Фото: Иван МАКЕЕВ

Имеете дом, дачу или подсобное хозяйство на территории столицы? Имеете право выкупить земельный участок в собственность. Причем, с большой экономией средств. Возможность выкупа земли за 40% от цены кадастра появилась у жителей столицы два года назад. В 2022 году москвичи уже выкупили у города 93 участка со скидкой 60%, что позволило сэкономить 244,7 млн рублей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Интерес граждан к выкупу земли под жилыми домами растет, - отметил Владимир Ефимов. - С начала 2022 года они оформили в собственность 93 участка общей площадью почти 10 гектаров, что почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было оформлено 72 участка площадью 8,8 гектара».

Кстати, больше всего земли жители столицы выкупили в Троицком округе – 4,8 гектара. По одному участку – в Юго-Восточном (413 кв. метров), Северном (643 кв. метра) и Зеленоградском (967 кв. метров) административных округах. Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что всего на данный момент граждане приобрели 231 участок общей площадью 25 гектаров. В 2021 году было заключено 100 договоров на покупку 12,1 гектара земли. Еще 38 участков площадью 3,3 гектара жители города получили в собственность за неполный 2020 год.

Напомним, что правом выкупа земли могут воспользоваться только собственники недвижимости, расположенной на участках с разрешенным использованием для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства и садоводства. Для заключения договора купли-продажи москвичу необходимо обратиться в Департамент городского имущества. Подать заявление можно через портал mos.ru. Рассчитать цену выкупа участка можно заранее, ознакомившись с его кадастровой стоимостью на сайте Росреестра.