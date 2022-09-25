Психолог Кичаев дал советы для мобилизованных россиян и их родных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психолог Александр Кичаев рассказал, как россиянам, которые уже получили повестку для мобилизации, справиться с возникающими эмоциями.

По словам эксперта, у человека бывает три уровня мотивации: бытовой, социальный и уровень миссии. Об этом сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

- Лучше всего выйти на уровень миссии, он самый главный, когда люди думают о смысле жизни. Призывнику нужно объяснить, что он идет именно защищать. Оберегать своих родных, близких, знакомых, соседей. Человек должен принять образ защитника, -

Что касается женщин, то им тоже стоит проработать свою мотивацию.

- В это время важно задуматься, что отдых или другие семейные дела не столь актуальны сейчас, ведь всего этого просто может не быть, если их близкий не отправится на спецоперацию, - считает Кичаев.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Главной темой выступления главы государства стала ситуация на Украине и связанная с этим частичная мобилизация граждан.