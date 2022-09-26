Вице-мэр Ракова: телемедицина освободила москвичей от 600 тысяч лишних визитов в поликлиники

Вице-мэр по вопросам социального развития города Анастасия Ракова рассказала, что в будущем сферы применения телемедицины в столице будут расширяться. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

В Москве активно развивается телемедицина. С февраля 2022 года столичные врачи провели 380 тысяч телемедицинских консультаций. Тем самым они помогли пациентам сэкономить время, избавив их от 600 тысяч лишних визитов в поликлиники, сообщила вице-мэр по вопросам социального развития города Анастасия Ракова. В будущем сферы применения телемедицины в столице планируется расширять.

«В феврале этого года во время «омикрона» мы внедрили сервис телемедицины в формате «врач-пациент» в московских поликлиниках для пациентов с диагнозом ОРВИ и COVID-19. Это позволило нам не допустить перегрузки амбулаторного звена и обеспечить всех, кому это было нужно, медицинской помощью, - рассказала Анастасия Ракова. - Телемедицина доказала свою эффективность: с момента запуска она позволила освободить 380 тысяч пациентов от лишних визитов в поликлиники. Медики столичных амбулаторий провели уже 600 тысяч телемедицинских консультаций».

Ранее Анастасия Ракова рассказала, что пандемия ускорила цифровизацию социальной сферы Москвы, начавшуюся десять лет назад. Благодаря современным технологиям в столице сегодня активно развиваются новые направления, в том числе и телемедицина.

- Разумеется, это не панацея, но в случае с ковидом телемедицина стала отличным подспорьем для врачей. На старте пандемии заработал телемедицинский центр, который теперь используется не только в ковидных нуждах, но и для расширенного стандарта диспансеризации москвичей, - рассказала Анастасия Ракова.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «ЕМИАС. Телемедицина». Для доступа к сервису потребуется логин и пароль – они придут на телефон в смс-сообщении. Во время консультации доктор расспрашивает больного о здоровье, выявляет симптомы, указывающие на улучшение или ухудшение состояния, рассказывает, какие препараты следует принимать, при необходимости корректирует курс лечения и отвечает на вопросы пациента. Результаты телемедицинской консультации заносятся в протокол и помещаются в электронные карты пациентов.

Первый телемедицинский центр в Москве появился в марте 2020 года. Его сотрудники первыми в столице начали наблюдать за состоянием пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому. Сейчас телемедицинские службы созданы в каждой поликлинике столицы. Городские власти приняли решение создать во всех медучреждениях столицы службы телемедицины в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса «омикрон» в январе 2022 года.