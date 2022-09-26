В Музее Москвы начал работу временный пункт мобилизации

Временные дополнительные мобилизационные пункты в столице открываются для удобства получивших повестки москвичей и горожан, живущих в непосредственной близости от военкоматов. Фото: Александр ГЛУЗ

В Музее Москвы открылся временный пункт мобилизации. В здании, расположенном по адресу Зубовский бульвар, дом 2, будет проводиться мобилизация Центрального административного округа.

«Пункт сведен из трех военных комиссариатов: Тверского, Замоскворецкого и Красносельского. Люди будут разделены на три потока. Сюда сведены медицинская комиссия и социальные работники. Также тут работают психологи для адаптации граждан к новым условиям выполнения задач», - рассказал журналистам сотрудник временного пункта мобилизации в Музее Москвы.

По словам персонала, в пункте для мобилизованных граждан организовано трехразовое питание.

Временные дополнительные мобилизационные пункты в столице открываются для удобства горожан. Кроме Музея Москвы они также появятся в Государственном Дарвиновском музее, Музее Героев России и Советского Союза и в Театре Виктюка. Временные пункты позволят обеспечить комфортные условия для мобилизованных граждан и помогут оградить от беспокойства москвичей, проживающих в непосредственной близости от действующих военкоматов. Места для временных резервных пунктов мобилизации выбирались с учетом наличия помещений, необходимых для комфортного пребывания в них посетителей, транспортной доступности, а также близости к уже работающим военкоматам.

Для удобства от зданий военкоматов, к которым приписаны мобилизованные, будет организован транспорт. Он будет перевозить получивших повестки горожан к временным пунктам мобилизации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 21 сентября в ходе своего обращения к жителям России объявил частичную мобилизацию в стране. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому призванные военнослужащие будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Меры поддержки распространяются на военнослужащих, призванных военным комиссариатом Москвы на военную службу по мобилизации, а также отобранных военным комиссариатом Москвы, московским пунктом отбора на контрактную службу и заключивших контракты о прохождении военной службы с Минобороны России.

Ранее, 21 сентября Сергей Собянин заявил, что считает решение президента о частичной мобилизации «своевременным и безусловно необходимым».

«С нами воюет не только украинская армия. По сути, против нас ведут необъявленную войну страны НАТО», - отметил глава города.

Собянин также добавил, что в боевых действиях уже принимают участие «несколько тысяч» добровольцев из Москвы.