Синоптик пообещал москвичам дожди до 28 сентября Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о погоде, которая ждет москвичей в ближайшее время.

По словам метеоролога, в столицу идет уже третий по счету южный циклон. Он принесет с собой повышение температуры воздуха, а еще осадки. 26 и 27 сентября в Москве и Московской области пройдут дожди.

- К сожалению, нас ждет совершенно невыразительное начало рабочей недели, - подтверждает синоптик NEWS.ru.

Несмотря на осадки, температура воздуха прогреется до 12-13 со знаком плюс. А уже к среде, 28 сентября, станет еще теплее.

-В Москву придет уже третий по счету южный циклон, что, в свою очередь, немного повысит среднесуточную температуру в городе, — заявил Шувалов.

Сентябрь выдался дождливым в центральной части страны. В ночь с 23 на 24 сентября в столице выпало 13 мм осадков, это почти 20% от месячной нормы осадков.