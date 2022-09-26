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Общество26 сентября 2022 10:36

Синоптик пообещал москвичам дожди до 28 сентября

Центральная часть страны окажется во власти южного циклона
Елена АКИМОВА
Синоптик пообещал москвичам дожди до 28 сентября

Синоптик пообещал москвичам дожди до 28 сентября

Фото: Евгения ГУСЕВА

Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов рассказал о погоде, которая ждет москвичей в ближайшее время.

По словам метеоролога, в столицу идет уже третий по счету южный циклон. Он принесет с собой повышение температуры воздуха, а еще осадки. 26 и 27 сентября в Москве и Московской области пройдут дожди.

- К сожалению, нас ждет совершенно невыразительное начало рабочей недели, - подтверждает синоптик NEWS.ru.

Несмотря на осадки, температура воздуха прогреется до 12-13 со знаком плюс. А уже к среде, 28 сентября, станет еще теплее.

-В Москву придет уже третий по счету южный циклон, что, в свою очередь, немного повысит среднесуточную температуру в городе, — заявил Шувалов.

Сентябрь выдался дождливым в центральной части страны. В ночь с 23 на 24 сентября в столице выпало 13 мм осадков, это почти 20% от месячной нормы осадков.