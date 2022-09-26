Исследователь Петров рассказал, как менялся культурный код жителей Москвы Фото: Евгения ГУСЕВА

Исследователь-фольклорист Никита Петров рассказал о том, как выглядел культурный код жителей Москвы в разные годы, и в чем он выражался. Об истории чувств и мироощущения москвичей ученый поведал «Мосленте».

По словам Петрова, культурный код жителей столицы претерпел значительные изменения со временем. Так, старшее поколение очень любило уютные дворики, полные «специфичной тишины» и «мужиков, играющих в домино», однако этот код уже исчезает и остается пищей для музеев, посвященных старой Москве.

40-е годы отметились в сознании москвичей грязными улицами и драками район на район, в которых многим даже доводилось участвовать. Также исследователь отметил в воспоминаниях жителей столицы чистильщиков обуви. Именно это время стало расцветом нонконформизма в Москве, и подарило городу стиляг.

70-80-е годы уже стали временем расселения, когда москвичей разбрасывали по разным районам города, что породило в сознании людей своего рода растерянность. Однако в то же время Москва была центром снабжения - её жители были обеспечены всем необходимым, и людям из других регионов часто приходилось ездить в столицу за продуктами и товарами, которых не найти в магазинах.

90-е же стали временем двойственности. В эти годы люди боялись за своё имущество и жизни, однако были горды ощущением причастности к тому, во что превращается их страна. Это было время перемен, отмеченное неопределённостью.

Что касается нулевых и 2010-х, по мнению Петрова, в эти годы москвичи просто гордятся развитием столичных городских пространств и активно ими пользуются.

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