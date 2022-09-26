«Медленные зоны» с ограничением скорости самокатов до 15 км/ч ввели в 49 кварталах Москвы

Скорость движения на электросамокате вблизи новых жилых кварталов группы ПИК будет ограничена до 15 км/ч Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве появились 49 новых «медленных зон» для электросамокатов, на территории которых их максимальная скорость будет ограничена 15 км/ч, сообщает столичный Дептранс. Все эти участки расположены в новых микрорайонах, построенных группой ПИК.

Лимит будет действовать не круглосуточно, но ежедневно - с 7:00 до 00:00. В остальное время, напоминают в Дептрансе, можно ездить со скоростью до 25 км/ч.

- Такой скоростной режим сделает безопаснее дворы. Я также прошу владельцев личных средств индивидуальной мобильности снижать скорость, так как большинство аварий, до 90%, происходит именно с личными электросамокатами, - обратился к поклонникам использования электросамокатов заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Карту Москвы с отмеченными жилыми комплексами, у которых вводится скоростной лимит, Дептранс опубликовал в своем Телеграм-канале. Всего сейчас в столице действует около 180 «медленных зон».

Летом, как уже сообщал KP.RU, список «медленных зон» пополнился еще 20 пунктами.