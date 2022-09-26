Иностранные наблюдатели: Референдумы о вхождении в РФ новых областей проходят в Москве без нарушений

Голосование проходит с 23 по 27 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иностранные наблюдатели высоко оценили организацию в Москве референдумов о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Для проживающих за пределами этих регионов в столице организованы участки для голосования. На них работают зарубежные эксперты – наблюдатели, следящие за прозрачностью референдума. По мнению иностранцев, процедура голосования организована на самом высоком уровне. В частности, один из участков в Москве посетил бывший вице-премьер Сербии Драган Тодорович.

«Прежде всего я должен сказать, что на основании того, что я увидел, проголосовавшие граждане высоко оценили организацию референдумов. Я уверен, что итог этого голосования будет позитивным для всех граждан всех республик. Вопреки всем очень многим сложностям, с которыми сталкивались в организации этих референдумов, я доволен, что они все-таки случились», - отметил Драган Тодорович.

Кроме зарубежных наблюдателей на участках работают иностранные журналисты. Они также отмечают высокий уровень организации и прозрачность голосования.

«На данный момент я не увидел никакого отклонения от нормы, я вижу, что процесс идет в соответствии с правилами, что не совпадает с тем, что нам говорят в западных новостях, - сообщил американский корреспондент Sputnik Вайт Рид. - Нам говорят о том, что вооруженные люди заставляют граждан голосовать. Но я увидел людей, которые решительно настроены проголосовать и определить самим судьбу своего региона».

По словам Вайта Рида, он побывал на участках для голосования не только в Москве, но и в Крыму, а также в Херсоне.

«И везде я видел желание людей быть с тем правительством, с теми властями, которые могут обеспечить их самым необходимым. Это тепло, работа, еда», - отметил Вайт Рид.

Напомним, в Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожье и в Херсонской области 23 сентября начался референдум о вступлении этих территорий в состав Российской Федерации. Голосование будет продолжаться до 27 сентября. Для проживающих за пределами этих регионов организованы участки для голосования в Российской Федерации, в том числе и в Москве.

Как свидетельствует опрос, проведенный ВЦИОМ в четырех регионах Украины, большинство жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей готовы принять участие в референдуме и выступают за вхождение своих регионов в состав России. За включение республик в состав РФ высказались по 97% жителей ДНР и ЛНР. В Запорожье за присоединение к России выступили 87% респондентов, в Херсонской области - 89%.

Ранее президент Владимир Путин прокомментировал желание жителей освобожденных территорий провести голосование по вопросу выхода регионов из состава Украины и их вхождения в состав России. Российский лидер заявил, что наша страна поддержит решение, принятое в ходе референдумов.