В аэропортах Москвы отмечены незначительные сезонные колебания пассажиропотока

Московский аэропорт "Домодедово", 26 сентября: обстановка спокойная, очередей ни на стойках регистрации международных рейсов, ни на паспортном контроле нет. Фото: Виктор КАНСКИЙ

Число пассажиров на международных рейсах в столичных аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково за прошедшую неделю существенно не изменилось. В выходные пассажиропоток чуть увеличился, но этот рост нельзя назвать значительным, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На прошлых выходных из Шереметьево, Домодедово и Внуково на международных рейсах наблюдался незначительный рост пассажиропотока к прошлым выходным. Так, в субботу прирост пассажиров составил 3,3 тысячи человек (8%), а в воскресенье - 2,1 тысяча человек (6%)», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале столичного Дептранса.

На протяжении всей прошлой недели число пассажиров заграничных рейсов в воздушных гаванях Москвы то увеличивалось, то уменьшалось. Так, 20 сентября (во вторник), в аэропортах отметили рост числа пассажиров международных рейсов на 8%. В среду, 21 сентября, пассажиропоток, напротив, упал на 2%. В четверг, 22 сентября – вырос на 4%. В пятницу число желающих улететь международными рейсами увеличилось на 12% - на 3,9 тысячи человек больше. По словам специалистов столичного Департамента транспорта, такие колебания являются вполне обычным сезонным явлением.

«Такие изменения не являются существенными: это типичные сезонные колебания пассажиропотока», - уточнили в пресс-службе Дептранса Москвы.

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