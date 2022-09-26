Горячую линию для предпринимателей по частичной мобилизации запустили в Москве Фото: Александр ГЛУЗ

Для московских предпринимателей и бизнесменов запустили горячую линию, посвящённую вопросам частичной мобилизации. На ней люди смогут узнать ответы на вопросы, касающиеся призыва сотрудников, предоставления списков и другие. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Московскую торгово-промышленную палату.

Горячая линия работает по номеру +7 (495) 276-24-17 и активна с 9:00 до 19:00 с понедельника по пятницу. Как заявили в ведомстве, линия нужна «для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и поможет оперативно ответить на вопросы нормативного регулирования ведения бизнеса и трудовых правоотношений, возникающие у представителей бизнес-сферы в условиях частичной мобилизации».

Президент МТПП Владимир Платонов подчеркнул, что на такой шаг пришлось пойти из-за большого количества вопросов, поступающих от столичных предпринимателей. Платонов пообещал, что совместно с штабом по защите бизнеса будут рассмотрены все обращения, и в ближайшие дни созданы списки ответов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в столице открылся пункт приема частичной мобилизации, расположенный прямо в Музее Москвы.