Адвокат Федосеевой-Шукшиной прокомментировала слухи о переезде актрисы в дом престарелых

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Адвокат и представитель интересов Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник опровергла появившуюся в СМИ информацию о переезде актрисы в дом престарелых на берегу Балтийского моря. По ее словам, 84-летняя артистка продолжает жить в своей квартире в Новой Москве и никуда переезжать не собиралась и не собирается. Об этом сообщает Пятый канал.

Вербицкая-Линник отдельно подчеркнула, что звезда советского кинематографа отлично чувствует себя и посвящает свободное время делам, никак не связанным с переездом.

Напомним, ранее KP.Ru сообщала, что Шукшину собирается отправить в калининградский дом престарелых сын ее бывшего мужа Бари Алибасов-младший.

«Мы открыли с папой в Калининграде дом для престарелых. Если вдруг Лидию Николаевну захотят в какой-то дом престарелых послать, то лучше уж пусть он будет наш», - сообщил сын Бари Алибасова.

Он выразил готовность сделать подарок звезде «Калины красной» и предоставить ей VIP-место в доме престарелых имени Бари Алибасова, который начал работу несколько месяцев назад.

«Лидия Николаевна всем желает здоровья и с присущим ей чувством юмора заявляет, что, во-первых, здравствуйте, родственник нашелся! Во-вторых, пускай он (Бари Алибасов - младший. - прим. ред.) занимается обустройством собственного папеньки и маменьки, а Лидия Николаевна вместо таких вопросов, может быть, займется более интересными - вплоть до заключения нового брака», - цитирует адвоката Пятый канал.