Тимати заявил о том, что готов к мобилизации и находится в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) опроверг свою эмиграцию в Узбекистан и заявил о том, что готов к частичной мобилизации, если военным потребуется его специальность. Об этом певец сообщил в одной из социальных сетей.

Как заявил Тимати, сейчас он находится в Москве и никуда из столицы России не уезжал, потому что «его место здесь». При этом рэпер отметил, что повестки он ещё не получал, но считает, что она вполне может прийти. При этом паниковать Юнусов не собирается.

Пока у исполнителя есть время, он намеревается продолжать развивать разнообразные проекты и «поднимать ВВП страны». Однако Тимати отметил, что в его комментариях часто пишут люди, желающие увидеть рэпера в окопах. Юнусов не открещивается от подобных перспектив и заявляет, что даже частично с комментаторами согласен.

- Долг Родине отдать рано или поздно придется всем, кто столько лет жил, развивался и получал здесь. Еще раз: если будет нужна моя учетная специальность, то готов, - заявил Тимати.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Ксения Собчак высмеяла в соцсетях Тимати за то, что он пропал с радаров после травли и начала частичной мобилизации.