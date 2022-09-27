Звезда НХЛ Овечкин откроет свою хоккейную академию на северо-западе Москвы

Будет ли преподавать в Академии сам Александр Овечкин, пока не сообщается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На улице Нижние Мневники на северо-западе Москвы скоро начнется строительство Международной хоккейной академии имени Александра Овечкина, сообщает сайт мэра и правительства столицы. Под ледовый комплекс уже выделили территорию площадью три гектара.

При этом землю академия получила без торгов с правом использовать ее в течение пяти лет. На участке возведут комплекс площадью около 43 тысяч квадратных метров, 20 из которых придутся на здание ледовой арены. Также тут построят комплекс, в котором спортсмены смогут жить или восстанавливаться и проходить реабилитацию.

- Город и бизнес совместно развивают в столице спортивную инфраструктуру, способную удовлетворить запросы как любителей, так и профессиональных спортсменов, - отметил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Своей целью создатели академии ставят воспитание нового поколения хоккеистов. Ожидается, что возведение академии позволит создать на столичном рынке труда порядка 200 новых вакансий.

Ранее KP.RU сообщил, что в подмосковном Домодедове появилась аллея, заложенная Александром Овечкиным и Вячеславом Фетисовым.