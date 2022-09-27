Военком Москвы заявил о недопустимости разглашения сроков частичной мобилизации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский военный комиссариат заявил о том, что частичная мобилизация в столице идёт согласно плану, и все призванные граждане будут отправлены в срок. Однако назвать сами сроки проведения мобилизации там не смогли, заявив что это ограниченная информация, о чём пишет ТАСС.

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев во время пресс-конференции заявил о том, что разглашение сроков проведения частичной мобилизации в столице невозможно из-за ограниченного доступа к этой информации.

- Составлен план отправки [мобилизованных] в Вооруженные силы РФ. В настоящее время мы осуществляем отправку в соответствии с планом, отставаний нет. Планируем завершить [мобилизационные мероприятия] в установленные сроки, без срывов. Сроки назвать не могу, это является ограниченным сведением, - заявляет Локтев.

При этом полковник отметил, что в ряде регионов мобилизация уже завершилась. Так, в Крыму уже собрали всех, кто подходит под установленные критерии. Локтев объяснил это значительно меньшей численностью населения, чем в той же Москве.

Ранее KP.RU сообщал о том, кто подходит под критерии отбора для мобилизации, а кого отправляют домой даже в случае желания.