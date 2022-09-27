До конца 2023 года в столице реконструируют развязку МКАДа с улицами Верхние Поля и Капотня

Источник: stroi.mos.ru

На МКАДе продолжается масштабное обновление устаревших развязок. Напомним, за последние десять лет на кольцевой автодороге реконструировали 18 транспортных «узлов» клеверного типа. Кроме самих сооружений, в порядок приводят и подходы к ним - строят боковые проезды и переходно-скоростные полосы. Сегодня перестраивают четыре развязки - на пересечении с Алтуфьевским шоссе, Осташковским шоссе, улицей Липецкая, улицами Верхние Поля и Капотня. Как сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв, к третьему кварталу 2023 года полностью реконструируют сооружение МКАД - улицы Верхние Поля и Капотня.

«На этом участке появится современная многоуровневая развязка с направленными съездами, - отметил заммэра. - Кроме того, проведём реконструкцию участка МКАД от Бесединского до Косинского шоссе».

Глава столичного стройкомплекса напомнил, что дорожный проект выполняется по решению мэра Москвы Сергея Собянина. Благодаря этому для водителей ощутимо ускорится весь юго-восточный отрезок кольцевой автодороги.

КОНКРЕТНО

По проекту всего построят и обновят более 12 километров дорог. Сюда входят:

- более 3,5 километров прямой трассы МКАДа с переходно-скоростными полосами;

- пять эстакад и три путепровода;

- подземный пешеходный переход в районе 1-го Покровского проезда, дом 1;

- два надземных пешеходных перехода - на пересечении улицы Верхние Поля с МКАД со стороны природного парка «Кузьминки-Люблино» и от торгового центра «МЕГА» к «Садоводу».

На сегодня развязка МКАД - улицы Верхние Поля и Капотня готова на 22%. При этом строятся:

- опоры эстакад и путепровода через железнодорожные пути;

- башни надземного пешеходного перехода вдоль съезда с Новоегорьевского шоссе;

- дублёр с внутренней стороны МКАДа.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

- комфортнее станут поездки по городу для более чем 700 тысяч жителей таких районов Москвы, как Люблино, Марьино, Капотня, Орехово-Борисово Южное, а также городов Дзержинский и Котельники Московской области;

- ускорится движение машин со стороны Москвы и Новоегорьевского шоссе, а также улицы Энергетиков со стороны Московской области.