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Экономика27 сентября 2022 11:46

В центре Москвы прекратили незаконную реконструкцию здания

В старинном доме появились дополнительные помещения без каких-либо разрешений
Иван ЛУКИН
Фото предоставлено Госинспекцией по недвижимости города Москвы

Фото предоставлено Госинспекцией по недвижимости города Москвы

Исторический центр Москвы сохраняется уже на протяжении нескольких веков. Многие здания признаны памятниками и находятся под охраной государства. Но и остальные старинные постройки тоже не остаются без присмотра. На Арбате сотрудники Госинспекции по недвижимости прекратили незаконную реконструкцию нежилого здания в самом ее начале. Речь идёт о двухэтажной постройке 1917 года в переулке Сивцев Вражек, владение 30, строение 2-3. В нарушение всех правил здесь во время ремонтно-восстановительных работ разрыли подвал и устроили спуск на нижний уровень здания.

«Правовые основания на проведение работ отсутствовали, разрешительная документация на реконструкцию не выдавалась», - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

По его словам, площадь появившихся на уровне подвального этажа помещений составила 150 квадратных метров.

«На технический и кадастровый учёт они не были поставлены, - уточнил глава ведомства. - Права собственности на них не зарегистрированы».

Благодаря своевременному вмешательству Госинспекции удалось оперативно устранить нарушение. Собственник строения сам привёл его в порядок. Он убрал строительные леса и засыпал подвальный этаж.