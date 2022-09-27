В центре Москвы прекратили незаконную реконструкцию здания

Фото предоставлено Госинспекцией по недвижимости города Москвы

Исторический центр Москвы сохраняется уже на протяжении нескольких веков. Многие здания признаны памятниками и находятся под охраной государства. Но и остальные старинные постройки тоже не остаются без присмотра. На Арбате сотрудники Госинспекции по недвижимости прекратили незаконную реконструкцию нежилого здания в самом ее начале. Речь идёт о двухэтажной постройке 1917 года в переулке Сивцев Вражек, владение 30, строение 2-3. В нарушение всех правил здесь во время ремонтно-восстановительных работ разрыли подвал и устроили спуск на нижний уровень здания.

«Правовые основания на проведение работ отсутствовали, разрешительная документация на реконструкцию не выдавалась», - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Бобров.

По его словам, площадь появившихся на уровне подвального этажа помещений составила 150 квадратных метров.

«На технический и кадастровый учёт они не были поставлены, - уточнил глава ведомства. - Права собственности на них не зарегистрированы».

Благодаря своевременному вмешательству Госинспекции удалось оперативно устранить нарушение. Собственник строения сам привёл его в порядок. Он убрал строительные леса и засыпал подвальный этаж.