Движение автомобилей на Подгорской набережной в Москве ограничат на два месяца Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Москве, на Подгорской набережной, временно ограничат движение автомобилей из-за реконструкции инженерных сетей, в районе дома № 1/15 на Котельнической набережной. Об этом пишет администрация столицы.

Ограничения вступят в силу 1 октября и продлятся до 24 ноября. Почти два месяца проехать в этом районе будет невозможно из-за перекрытия двух полос дороги, поэтому водителей просят заранее спланировать пути объезда или просто учитывать трудности. Также на этот период здесь будет запрещена парковка автомобилей.

С 25 ноября до 1 декабря круглые сутки одна полоса дороги будет закрыта для проезда.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Москве восстановили движение по Митинской улице, после того как дорогу перекрыли из-за аварии грузовой фуры и легковушки. Грузовик полностью перекрыл прицепом проезд.