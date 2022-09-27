Борис Моисеев умер на 69 году жизни

Борису Моисееву было 68 лет. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: ТАСС

Певец и хореограф Борис Моисеев скончался в Москве на 69 году жизни, сообщают РИА Новости со ссылкой на подтверждение печальной новости арт-директором артиста.

Причина смерти пока не называется, но известно, что в последние годы певец с трудом восстанавливался после второго инсульта, перенесенного в 2015 году.

Первый инсульт случился у артиста в 2010 году, и тогда Бориса Моисеева с трудом спасли: он перенес кому, долгое время оставался на аппарате ИВЛ. Врачи советовали певцу не торопиться с восстановлением и возвращением на сцену, но артист оказался непреклонен. Через пять лет произошел второй инсульт.

В апреле этого года KP.RU писал о том, как выглядел и жил Борис Моисеев на тот момент. Об этом рассказал приглашенный 4 марта на его день рождения артист Гия Эрадзе. У Моисеева были проблемы с подвижностью руки, он с трудом говорил. Кроме того, из-за малоподвижного образа жизни у него появился лишний вес.

Сам артист отказывался от общения с поклонниками и журналистами, не выходил в свет и при возможности подчеркивал, что живет жизнью обыкновенного пенсионера и старается беречь здоровье.

Как сообщает KP.Ru, о смерти певца от третьего инсульта рассказал его директор Сергей Горох. Судя по всему артист умер в одиночестве, тело обнаружила домработница.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в Могилеве (Белорусская ССР). Окончил Минское хореографическое училище. Успеха добился благодаря созданному трио «Экспрессия» - коллектив заметила Алла Пугачева и стала сотрудничать с ним. В 2006 году получил звание Заслуженного артиста России. Борис Моисеев - лауреат многих музыкальных премий.