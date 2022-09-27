Подведены итоги референдумов по вопросу вхождения в РФ новых субъектов на участках в Москве

Референдумы о вступлении четырех освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходили с 23 по 27 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве в Едином центре обработки данных подвели итоги референдумов по вопросу вхождения в состав РФ Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Эксперты завершили подсчет голосов жителей этих четырех регионов, проголосовавших на участках, открытых на территории России.

Данные по мере обработки транслировались на больших экранах в режиме реального времени. Когда были изучены все 100% протоколов, результаты оказались более чем впечатляющими. За выход из состава Украины и вхождение новых территорий в состав Российской Федерации высказалось подавляющее большинство участников референдума.

Так, за то чтобы Херсонская область стала частью России, проголосовало 96,75% (32 135 человек), против – всего 2,38% (792 человека).

За то, чтобы в состав РФ вошла Запорожская область, свои голоса отдали 97,81% участников референдума (38 762 человек), против – 1,53% (605 участников голосования).

За присоединение к Российской Федерации Донецкой Народной республики проголосовали 98,69% (441 485 человек). Против высказались 4 938 человек – это 1,1% проголосовавших.

За вхождение в Россию Луганской Народной Республики выступили 394 250 человек (97,93% участников голосования). Против высказались 1,59% (6 392 человек).

По единодушному мнению общественных и международных наблюдателей, референдум можно признать состоявшимися. Эксперты в один голос говорят, что он был открытым, свободным и прошел без нарушений. Итальянские наблюдатели особо отметили прозрачные урны для голосования, которые были использованы во время референдумов. Они позволили убедиться в честности выбора, сделанного жителями ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

«Референдумы состоялись, прошли при полной открытости, гласности процессов, в присутствии международных наблюдателей, наблюдателей из территории республик, из областей», - подчеркнула заместитель председателя координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ Алена Булгакова. Она также отметила, что в ходе голосования не было зафиксировано ни одного нарушения.

О том, что проведенные референдумы являются легитимными, уже заявило экспертное сообщество международных наблюдателей. Зарубежные наблюдатели напомнили, что их организация соответствует международному праву на самоопределение народов.

Референдумы о вступлении четырех освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходили с 23 по 27 сентября. По всей России, в том числе и в Москве, были организованы участки для голосования, чтобы граждане этих регионов смогли сделать свой выбор. Все участки закрылись в 16:00 по московскому времени.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал желание жителей освобожденных территорий провести голосование по вопросу выхода регионов из состава Украины и их вхождения в состав России. Российский лидер заявил, что наша страна поддержит решение, принятое в ходе референдумов.