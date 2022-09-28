Анастасия Ракова обсудила с экспертами формирование подходов к современной поддержке старшего поколения

Вице-мэр Анастасия Ракова провела круглый стол с экспертами и преподавателями столичных вузов о современных подходах к организации социальной помощи людям старшего поколения. Фото: Михаил САЗОНОВ.

В Москве проживают три миллиона пенсионеров, их поддержка – одна из первоочередных задач правительства столицы, подчеркнула вице-мэр Анастасия Ракова. Заместитель мэра по вопросам социального развития 28 сентября провела круглый стол с экспертами и преподавателями столичных вузов о подходах к организации социальной помощи людям старшего поколения. Участники дискуссии обсудили современные подходы к мерам государственной поддержки пожилых москвичей.

«Одна из приоритетных задач системы социальной защиты Москвы - поддержка и защита жителей старшего возраста. Сегодня средняя продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет. Каждый четвёртый житель Москвы - пенсионного возраста. Пенсионеров в Москве три миллиона. При этом около 500 тысяч из них - горожане старше 80 лет», - рассказала Анастасия Ракова.

Вице-мэр отметила, что всего пять лет назад людей старшего возраста в Москве проживало на треть меньше. За этот же период число долгожителей, отметивших 100 лет и больше, выросло на четверть.

«Это ставит перед нами новые социальные вызовы и требует от нас инновационных решений, часто не имеющих аналогов в стране. Вообще пересмотра механизмов поддержки старшего поколения, начиная от обслуживания на дому, обеспечения техническими средствами реабилитации и заканчивая организацией досуга, так как и досуг у горожан старшего поколения сейчас меняется. Москва много делает в этом направлении. Но мы продолжаем обсуждать возможные пути развития с экспертами, потому что есть потребность двигаться дальше в трансформации социальной поддержки этой категории москвичей», - рассказала Анастасия Ракова.

Сегодня Москва нуждается в принципиально новых кадрах для социальной сферы. Столица готова обучать сотрудников, владеющих навыками работы с пожилыми людьми. Социальная сфера сейчас ориентирована на адресную помощь, а благодаря современным технологиям принципы организации обслуживания на дому кардинально изменились. Раньше функции социальных работников сводились только к двум услугам – сходить в магазин и оплатить счета за пожилых людей, то есть по сути к курьерским обязанностям. Сегодня же, когда электронные услуги активно развиваются, а продукты можно заказать в службе доставки на дом, эти задачи отходят на второй план. На повестке дня стоят совсем другие цели: пожилым людям необходима поддержка и помощь по дому – приготовление пищи, совместные прогулки на улице, комплексная уборка и многое другое. Теперь почти 80% рабочего времени социального работника посвящено непосредственной помощи по дому и человеческому общению.

Анастасия Ракова отметила, что порядок обращения за социальной помощью в Москве значительно упростился. Еще два года назад людям для получения соцобслуживания нужно было обратиться в районный отдел социальной защиты населения города Москвы либо пойти в центр социального обслуживания в своем районе. При этом обращаться приходилось исключительно по месту регистрации. Это создавало определенные неудобства. Сегодня подать заявление на социальное обслуживание на дому можно онлайн на портале mos.ru либо в любом центре госуслуг "Мои Документы". При этом человек больше не привязан к месту жительства и может обращаться в центр в любом районе города.