У звезды фильма «Баллада о солдате» Валентины Марковой украли документы в Москве. Фото: кадр из фильма "Следствие ведут знатоки"

Советская актриса Валентина Маркова, известная зрителю своими ролями в фильмах «Баллада о солдате», «Карьера Димы Горина» и многих других, стала жертвой воров. Актриса обратилась в полицию с заявлением, что у нее украли документы.

Как стало известно сайту mk.ru, 80-летняя женщина лишилась паспорта и пенсионного удостоверения. ЧП произошло на улице Красная Пресня, но пока детали случившегося не известны.

Валентина Маркова была первой женой известного советского актера Георгия Мартынюка, героя телесериала «Следствие ведут знатоки».

Актриса ушла из кино в 47 лет и с тех пор иногда выступала в театре, при этом почти не общаясь ни с коллегами. Она ведет скрытный образ жизни и во многом женщину подкосила смерть единственной дочери.

После расставания с Мартынюком, Валентина Маркова осталась одна с дочкой на руках. Муж отстранился и девочка росла с обидой на отца. В 21 год после ссоры с молодым человеком, она свела счеты с жизнью. Это стало самым большим ударом для актрисы, после которого она уже не вернулась на сцену и в кино.