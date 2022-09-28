Собянин рассказал о создании в военкоматах специальных групп для рассмотрения жалоб по вопросам призыва

В московских военкоматах появились специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Фото: Агентство городских новостей «Москва».

В московских военкоматах появились специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва. Об этом в среду сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В них вошли сотрудники военных комиссариатов, которые перепроверили и уточнили списки горожан, получивших повестки в рамках частичной мобилизации. По словам главы города, те мобилизованные, которые не соответствовали требованиям, уже получили уведомления об отзыве повесток.

«С учетом поступающих жалоб граждан сотрудники московских военкоматов совместно с городскими службами провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже разосланные повестки на соответствие требованиям Указа Президента и приказов Минобороны России», - написал Сергей Собянин в своем блоге на сайте мэра Москвы.

Сергей Собянин уточнил, что после проверки списков военкоматы разослали уведомления об отзыве повесток горожанам, которых мобилизовали на основании недостоверных или неточных данных.

Мэр Москвы подчеркнул, что специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва будут работать на постоянной основе. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал.

«Данная работа будет проводиться в постоянном режиме», - отметил Сергей Собянин.

Напомним, на военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам министра обороны Сергея Шойгу, всего в рамках частичной мобилизации будут призваны около 300 тысяч резервистов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительной поддержке призванных военнослужащих. Мобилизованные будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. Меры поддержки распространяются на военнослужащих, призванных военным комиссариатом Москвы. По решению правительства России, за всеми, кто уйдет служить в рамках частичной мобилизации, сохранятся их рабочие места. Вернувшись, люди смогут вновь приступить к своим обязанностям.

Для удобства призванных на службу горожан в Москве работают резервные пункты мобилизации. Они открылись на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Здесь получившие повестку граждане проходят медкомиссию и оформляют необходимые документы. Резервные пункты позволяют обеспечить комфортные условия для мобилизованных и помогают оградить от беспокойства москвичей, проживающих в непосредственной близости от действующих военкоматов. Места для пунктов выбирались с учетом наличия просторных помещений и транспортной доступности.