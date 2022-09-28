Московский омбудсмен Потяева заявила о 43 обращениях по частичной мобилизации

Фото: Омбудсмен по правам человека в Москве Татьяна Потяева / Михаил Джапаридзе/ТАСС

Омбудсмен Москвы по правам человека Татьяна Потяева рассказала о том, что получила уже 43 обращения по теме частичной мобилизации. Как правило, обращаются в ситуациях, когда человека призывают на военную службу по ошибке. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Потяевой, большую часть таких ошибок удаётся уладить ещё в призывных пунктах, не доводя до отбытия людей в военные части. Омбудсмен подчеркнула, что многие ошибки совершаются из-за того, что повестки приходят людям по тем адресам, и в соответствии с той информацией, которая есть на сегодняшний день в базе данных, но часто информация в ней оказывается устаревшей.

Очень часто, как уверяет Потяева, такие ошибки случаются со студентами, от них к ней приходит большая часть обращений. При этом, как правило, достаточно предъявить документы в призывном пункте, чтобы решить эту неурядицу.

Ранее KP.RU сообщал о том, как в Москве работают призывные пункты по частичной мобилизации, кого отправляют домой, и кто подходит для призыва на воинскую службу в нынешних реалиях.