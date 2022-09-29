Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 сентября 2022 9:21

Росздравнадзор проверит информацию о незаконной перепродаже жизненно важных лекарств в аптеках Москвы

Сообщения о случаях, когда в розничных аптеках столицы продавались препараты для лечения орфанных заболеваний, появились в ряде СМИ
Мила ГЕНЬ
Росздравнадзор проверит информацию о незаконной перепродаже жизненно важных лекарств в аптеках Москвы

Росздравнадзор проверит информацию о незаконной перепродаже жизненно важных лекарств в аптеках Москвы

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения проверит появившуюся в СМИ информацию о незаконной перепродаже дорогостоящих лекарств через аптеки Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее некоторые средства массовой информации опубликовали информацию о том, что дорогостоящие лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим, попали в коммерческую розницу. Речь идет о препаратах, необходимых для лечения орфанных (редких) заболеваний. Такие медикаменты продавали по цене, на 30-75% дешевле их предельной зарегистрированной. СМИ ссылались на единую московскую справочную лекарств AptekaMos.ru.

Как сообщили в Росздравнадзоре, территориальный орган ведомства проверит данные сведения. Соответствующее распоряжение дал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Ранее KP.RU писал, что в одной из московских аптек, специализирующихся на гомеопатии, продавали лекарство от коронавируса из мертвых ящериц. При виде сотрудников Росздравнадзор фармацевт бросилась в бега, уничтожая по пути остатки необычной настойки.