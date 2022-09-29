В Москве на призывных пунктах начали выдавать обмундирование

Кроме дополнительных денежных выплат мобилизованных жителей столицы обеспечат еще и обмундированием из городских запасов. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

В московских призывных пунктах мобилизованным начали выдавать обмундирование, в том числе теплые вещи, и сухие пайки. Об этом 29 сентября сообщил военный комиссар Замоскворецкого района Центрального административного округа Москвы Алексей Буянов.

«Правительством Москвы с объявлением частичной мобилизации было принято решение: помимо дополнительных денежных выплат обеспечивать наших мобилизованных ребят еще и вещевым имуществом от города Москвы. На вещевом складе мы приготовили и сейчас будем переодевать ребят в прекрасный зимний костюм, зимние берцы», - рассказал Алексей Буянов журналистам во временном пункте мобилизации, расположенном в Музее Москвы.

Призывникам также выдают наборы для личной гигиены: стаканчики, зубную щетку, пасту, ушные палочки, шампуни в небольших удобных упаковках, беруши, салфетки. Кроме того, мобилизованные москвичи получат термобелье и летний костюм.

«И все это укладывается во вместительный вещевой мешок. От нас уходит молодой парень, мужчина, полностью экипированный. Заготовлено комплектов столько, сколько по плану будет частичной мобилизации в Москве, весь размерный ряд у нас есть, - подчеркнул военный комиссар Замоскворецкого района. - Помимо этого мы еще каждому мужчине даем сухие пайки на дорогу и на время оформления, чтобы ребята чувствовали себя сытыми, одетыми, чувствовали заботу города и государства».

Военком уточнил, что вещевые наборы для призванных на военную службу москвичей будут дополняться. Горожанам, мобилизованным ранее и уже отправившимся в учебные центры, также доставят необходимое обмундирование.

Для удобства получивших повестки горожан в Москве открыли три резервных пункта мобилизации. Они расположены на ВДНХ, в Музее Москвы и в Театре Романа Виктюка. Здесь в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов, пройти медкомиссию. Мобилизационный пункт на ВДНХ разместился в одном из павильонов выставочного центра. Он объединил три военных комиссариата - Бутырский, Останкинский и Бабушкинский. Пункт в Музее Москвы организован на базе Тверского, Замоскворецкого и Красносельского комиссариатов. В Театр Виктюка приходят горожане, получившие повестки от Преображенского военкомата. Места для пунктов выбирались с учетом наличия просторных помещений и транспортной доступности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительной поддержке призванных военнослужащих. Мобилизованные москвичи будут получать материальную помощь от города - по 50 тысяч рублей ежемесячно. На военную службу призываются те, кто в настоящий момент состоит в запасе, ранее проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.