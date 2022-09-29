Синоптик Тишковец: позднее бабье лето начнётся в Москве с 5 октября

Тишковец: "позднее" бабье лето начнётся в Москве с 5 октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Позднее бабье лето может всё-таки прийти в Москву, несмотря на то, что все прогнозы говорили о его отсутствии. Как сообщает ведущий специалист погодного центра "Фобос", несколько погожих дней вполне могут порадовать москвичей с 5 октября. Его слова передают РИА Новости.

По словам Тишковца, с 5 октября в Москве будет расти атмосферное давление, что поспособствует ясной, безветренной погоде и поднимет столбики термометров на несколько градусов. Следом, с большой долей вероятности, столицу накроет антициклон, который принесёт с собой ещё большее потепление.

Ночи, тем не менее, будут по-осеннему холодными - температура будет колебаться от 0 до +5 градусов, будет холодно и туманно. А вот днём погода порадует москвичей солнцем, штилем и температурой воздуха до +15 градусов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что осень в Москве будет сырой, но достаточно тёплой и комфортной.