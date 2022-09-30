Ефимов: Ещё девять инновационных компаний получили статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис Москва» все чаще становится привлекательной для столичных компаний, развивающих свое производство. Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в этом году статус резидента ОЭЗ получили девять инновационных компаний. Среди них - производители медицинских изделий, оборудования и лекарств, радиоэлектроники, электротехники и микроэлектроники. Сюда также входят и предприятия, выпускающие автоматизированные системы мониторинга и управления телекоммуникационными сетями.

«Заявленный объем их инвестиций в развитие предприятий превышает 9,5 миллиарда рублей, - отметил заммэра. - Планируется, что на новых производствах сможет работать почти тысяча человек».

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, самыми крупными инвесторами среди новых резидентов станут компании из сектора медоборудования и биофармы. Всего они готовы вложить в развитие более пяти миллиардов рублей.

«Около 2,7 миллиарда рублей намерен инвестировать разработчик информационно-коммуникационных технологий», - добавил глава ведомства.

ВАЖНО

Для резидентов ОЭЗ действуют различные льготы. Например, освобождение на десять лет от земельного, имущественного и транспортного налогов. Помимо этого, им полагается уменьшенная до двух процентов ставка налога на прибыль. Такая экономия позволяет компаниям потратить дополнительные суммы на разработку новых инноваций и расширение производственных мощностей.

«Благодаря налоговым преференциям за первые шесть месяцев 2022 года предприятия сэкономили уже 393 миллиона рублей», – подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.