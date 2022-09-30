Российских предпринимателей объединит технологический форум «Инфраструктура инноваций» — Сергунина

Заммэра Наталья Сергунина. Фото: пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы

5 октября в московском «Цифровом деловом пространстве» пройдет форум «Инфраструктура инноваций». Участники из Москвы и других регионов России представят лучшие практики по формированию экосистем для технологического предпринимательства. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, событие приурочено к 10-летию городской программы развития технопарков.

«За 10 лет в Москве открыто 42 технопарка, еще семь — в процессе создания, — уточнила Наталья Сергунина. - В уже действующих технопарках размещается больше двух тысяч компаний, в которых трудятся около 70 тысяч специалистов. Многие их разработки внедряются в повседневную жизнь города. Предстоящий форум станет крупным событием для технологического бизнеса страны. Участники смогут расширить деловые контакты, обсудить тренды и вместе проанализировать передовые практики».

НАЛОГОВУЮ НАГРУЗКУ СНИЖАЮТ НА ЧЕТВЕРТЬ

Отметим, что в столичных технопарках есть вся необходимая инфраструктура для разработки и производства инновационной продукции, включая лаборатории и чистые комнаты, специализированные центры по тестированию и сертификации и так далее. Резиденты этих площадок получают организационную и финансовую поддержку со стороны города. За счет льгот общее снижение налоговой нагрузки может достигать 25%. Сэкономленные таким образом деньги компании дополнительно вкладывают в свое развитие. Спрос на инфраструктуру для инноваций в Москве в последние годы растет — доля свободных площадей в технопарках не превышает 1%.

Во время деловой программы представители компаний узнают о запросах города и крупного бизнеса на внедрение инновационных решений. Особое внимание уделят созданию экосистем для высокотехнологичных проектов. В течение всего дня на мероприятии будет работать выставочная зона, где можно будет увидеть разработки резидентов столичных технопарков. Среди них нейрогарнитура (устройство, позволяющее управлять гаджетами с помощью мозговых импульсов), лазерный 3D-принтер, бионические протезы и многое другое.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РОСТА

По словам Натальи Сергуниной, в Москве с каждым годом совершенствуются условия для технологического бизнеса. Устойчивому развитию этого сектора экономики способствует Московский инновационный кластер (МИК) — важный проект для сотрудничества и коммуникации инноваторов, который уже приобрел федеральный масштаб. К нему присоединились 35 тысяч организаций — технологических компаний, стартапов, промпредприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений. Вместе они представляют почти всю страну — более 80 регионов России. Программы кластера помогают привлекать инвестиции и находить партнеров. На платформе кластера зарегистрировано свыше 60 тысяч физлиц.

«Москва поддерживает технологичные проекты и создает все необходимые условия для их роста. Предприниматели получают различные субсидии, помощь в поиске инвесторов и тестировании продукции. Еще они могут принять участие в образовательных программах, воспользоваться инфраструктурой технопарков и другими возможностями инновационной экосистемы города», — резюмировала Наталья Сергунина.