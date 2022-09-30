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Общество30 сентября 2022 6:39

Вход и выход на станциях метро Москвы могут ограничить из-за митинга-концерта 30 сентября

Дептранс предупредил об ограничениях входа и выхода со станций метро в Москве 30 сентября
Ирина РЕБРИКОВА
Возможные ограничения будут недолгими, но пассажирам рекомендуют планировать поездки с их учетом

Возможные ограничения будут недолгими, но пассажирам рекомендуют планировать поездки с их учетом

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В течение дня 30 сентября вход на некоторые станции столичной подземки, а также выход с них могут периодически ограничивать, предупреждает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Это связано с мерами для обеспечения общественного порядка в связи с запланированным на вечер митингом-концертом на Красной площади.

Возможные ограничения будут недолгими, но пассажирам рекомендуют планировать поездки с их учетом.

- Будьте внимательны: соблюдайте правила пользования и выполняйте указания работников метро, - обратились к пассажирам подземки представители Дептранса.

Как сообщал KP.RU ранее, в связи с упомянутым мероприятием в центре Москвы перекроют и ряд улиц, переулков и площадей. В концерте примут участие такие звезды российской поп-сцены, как Полина Гагарина, Лариса Долина, Григорий Лепс, Баста и другие артисты.