Природно-исторический парк «Тушинский» освободили от ветхого строения

Фото предоставлено пресс-службой Госинспекции по недвижимости Москвы

Заповедный Алешкинский лес, старинная усадьба «Братцево», долина реки Сходня, редкие животные и птицы. Все это можно увидеть, не выезжая из столицы, в природно-историческом парке «Тушинский» на северо-западе Москвы. Ещё совсем недавно среди всей красоты находилась заброшенная постройка. Ее обнаружили на особо охраняемой природной территории специалисты Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

«Объект площадью более 800 квадратных метров, находившийся в частной собственности, долгое время не эксплуатировался, был в фактически аварийном состоянии», - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

По его словам, ветхое строение создавало угрозу жизни и здоровью посетителей парка. Сейчас заброшенное сооружение уже снесено. Освободившееся место привели в порядок. Природно-исторический парк «Тушинский» вновь радует горожан и туристов красивыми видами.