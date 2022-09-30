Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы с 1 октября

Московский зоопарк в октябре ждет посетителей с 9:00 до 17:00 Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 октября 2022 года Московский зоопарк перейдет на осенний режим работы: он будет открываться в 9:00, а закрываться в 18:00, сообщается в Телеграм-канале зоопарка. Войти на территорию можно будет, соответственно, до 17:00 - до этого часа будут открыты кассы.

Этот график работы сохранится на месяц. Традиционно на зимний режим столичный зоосад переходит с 1 ноября. С этого дня рабочий день территории сокращается еще на один час. Гулять по ней можно с 9:00 до 17:00, а кассы закрываются в 16:00.

В зоопарке отмечают, что посетителей с похолоданием сильно поубавилось, хотя животные по-прежнему активны.

- В зоопарке очень красиво. Животные гуляют по ковру из желтых листьев, посетители наслаждаются ароматами осени, - говорится в сообщении.

Пока погода позволяет даже жирафу выходить на прогулки под открытым воздухом, а любимец публики манул Тимофей и вовсе выбирается на улицу ежедневно.

Ранее KP.RU рассказал об открытии нового павильона Московского зоопарка. В нем живут моржи, тюлени и морские котики.