Москвич рассказал об аннулировании повестки в военкомате сразу после проверки личных данных

«Пришли домой и вручили повестку. Я расписался, получил. На следующий день пришел в Тимирязевский военкомат по повестке. Там определили, что по возрастной категории я не прохожу - 36 полных лет. Поставили штемпель о том, что я у них был, зарегистрирован. И я пошел домой. Буквально 25 минут я пробыл в военкомате», - рассказал Александр Антонов журналистам.

Мужчина пояснил, что проходил срочную службу после получения высшего образования в институте. «Служил в воздушно-десантных войсках. У меня первая категория в военном билете», - добавил Александр Антонов и отметил, что в военкомате застал очередь из добровольцев - мужчин, которые пришли без повестки.

Ранее стало известно о совместной с правительством столицы масштабной работе военных комиссариатов по актуализации баз данных граждан, которые состоят на воинском учете. Данная задача была выполнена в кратчайшие сроки. При выявлении случаев направления повесток на основании недостоверных данных разосланы уведомления об отзыве этих повесток.

На этой неделе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал на своем персональном сайте, что в военкоматах созданы специальные группы для рассмотрения жалоб по вопросам призыва.