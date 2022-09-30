Рецидивист украл товары на 30 тысяч рублей из пункта выдачи заказов на востоке Москвы

Рецидивист украл товары из пункта выдачи заказов на востоке Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали ранее судимого 37-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в краже товара интернет-магазина. Материальный ущерб составил 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного главка МВД России.

По данным ведомства, ночью мужчина проник в пункт выдачи и похитил заказы клиентов. Владельцы помещения обнаружили пропажу на следующее утро и сразу обратились в полицию. Злоумышленника поймали на улице Буракова в столичном районе Соколиная гора.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Жителю Московской области предъявили обвинение. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее KP.RU сообщал, что житель Коломны украл мобильные телефоны на сумму более 300 тысяч рублей. Полицейские задержали 36-летнего злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело.